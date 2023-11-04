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ВСУ потеряли до 125 солдат на Купянском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении в 125 человек

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Alex Babenko/AP

Бойцы ВС России уничтожили на Купянском направлении артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и минометный расчет. Украинская армия потеряла до 125 солдат, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Общие потери противника составили до 125 военнослужащих», — сказал он.

Зыбинский отметил, что противник также потерял две боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, пункт боепитания и минометный расчет.

Кроме того, самолеты и вертолеты нанесли удары по пунктам временной дислокации 32-й мехбригады и 57-й мотопехотной бригады.

Накануне стало известно, что российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер указал, что ВСУ вынуждены затыкать бреши в обороне. Он отметил, что украинские военные повторяют прежние ошибки, которые они уже совершали в Артемовске.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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