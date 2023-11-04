В США назвали злейшего врага ВСУ

Обозреватель издания The National Interest Марина Мирон утверждает, что грядущая зима может стать злейшим врагом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее словам, часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), например, DJI Mavic, сложнее использовать при низкой температуре, ветре или снеге. Холод также может снизить мобильность техники, увеличивает риск обморожений и затруднит разведку.

До этого капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что зимой вооруженные силы Украины попытаются уйти в глухую оборону на фоне проваленного контрнаступления на Запорожском направлении.

По его словам, основной ареной боевых столкновений в ближайшее время может стать Херсонская область, однако Дандыкин считает, что ВСУ вряд ли начнут масштабную десантную операцию, так как приближающиеся морозы значительно осложнят боевые действия.

До этого стали известны потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении.

У украинской стороны не получилось прощупать позиции российских военных на линии соприкосновения в регионе.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.