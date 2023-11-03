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Российские десантники поразили танк ВСУ на Запорожском направлении

Бойцы «Османа» обнаружили украинский танк, а десантники ВС России поразили его

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U.S. Army photo by Gertrud Zach

Российские десантники поразили ракетой танк, обнаруженный бойцами армейского спецназа «Осман» на Запорожском направлении. Об этом сообщило РИА Новости.

На кадрах видно, как тяжелая техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) движется вдоль лесопосадки. Танк засек беспилотник армейского спецназа «Осман». Бойцы оперативно передали его координаты подразделению российских десантников. Движущую цель поразила управляемая противотанковая ракета.

3 ноября в Минобороны рассказали об успехах на Южнодонецком направлении. За неделю ВСУ потеряли здесь семь танков, а также 11 броневиков, 28 автомобилей, девять орудий. Кроме того, удалось ликвидировать боевую машину реактивной системы залпового огня.

До этого министр обороны Сергей Шойгу вручил награды трем Героям России, которые смогли в ходе специальной военной операции уничтожить 32 танка. Военнослужащие получили из рук главы военного ведомства медали «Золотая Звезда» и именное оружие.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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Операция на Украине
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