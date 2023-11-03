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«Хезболла» предложила арабским странам разорвать дипотношения с Израилем

Лидер «Хезболлы» призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль

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Marwan Naamani/Global Look Press

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла порекомендовал арабским и исламским странам прекратить дипломатические отношения с Израилем и перестать экспортировать туда нефть и газ. Его слова передает телеканал Al Jazeera.

«Необходимо разрывать дипотношения, высылать послов, прекратить экспорт в Израиль нефти, газа, продовольствия», — призвал лидер организации.

Насралла подчеркнул, что арабским и исламским государствам следует принять меры, чтобы прекратить нападения Израиля на сектор Газа, а не только разговаривать об этом.

По его мнению, «нужно добиться победы сектора Газа и палестинской радикальной группировки ХАМАС, так как это находится в интересах всех стран-соседей», в том числе Иордании, Египта и Ливана.

3 ноября генеральный секретарь ливанской партии «Хезболла» Хасан Насралла выступил с речью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Накануне ожидалось, что в своем первом публичном выступлении за почти 20 лет Насралла может объявить войну Израилю. Более того, иранские источники утверждали, что «Хезболла» ставила ультиматум – до 3 ноября ЦАХАЛ должен был выйти из сектора Газа. Однако Насралла войну не объявил, но заметил, что нынешний палестино-израильский конфликт является «переломным моментом» и заявил об абсолютной поддержке ХАМАС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек «Хезболлы» объяснил значимость возможной победы ХАМАС и Газы.

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Война в Израиле
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