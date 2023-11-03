США объявили о новом пакете военной помощи Киеву

Власти США направляют Киеву новый пакет военной помощи в размере $125 млн, сообщает пресс-служба Пентагона.

Согласно данным американского министерства обороны, из запасов Пентагона выделяется $125 млн для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины.

Кроме того, США также направят Киеву $300 млн из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны республики.

«Этот пакет помощи в сфере безопасности свидетельствует о неизменной приверженности США поддержке украинского народа», — указывается в заявлении.

До этого пресс-служба Минобороны США объявила, что в новый пакет американской помощи Украине войдут боевые припасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, артиллерийские снаряды и противотанковые комплексы. Согласно документу, США также отправят Украине ракеты AIM-9M для ПВО, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin, артснаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW, 3 млн патронов и приборы ночного видения.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует 3 ноября объявить о направлении Украине нового пакета военной помощи в размере $425 млн.