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Российская ПВО пресекла атаку БПЛА со стороны ВСУ

Российская ПВО пресекла атаку БПЛА со стороны ВСУ под Белгородом

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Shutterstock

Министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны смогли пресечь попытку атаки беспилотником самолетного типа со стороны Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что днем 15 октября предотвращена попытка украинских военных осуществить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, дроны ликвидированы. Уточняется, что благодаря дежурным средствам ПВО два беспилотника украинской стороны уничтожены над Белгородской областью. Подробности по ситуации с БПЛА в российском регионе не приводятся.

До этого Минобороны сообщило, что за ночь над территорией России было сбито 27 украинских беспилотников. Вечером 14 октября оборонное ведомство также отчиталось о сбитом БПЛА над Белгородом. Инцидент произошел около 17:30.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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