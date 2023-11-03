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В новый пакет помощи США Украине войдут артснаряды и боеприпасы для HIMARS

США передадут Украине боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS

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U.S. National Guard/Global Look Press

В новый пакет американской помощи Украине войдут боевые припасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, артиллерийские снаряды и противотанковые комплексы. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Согласно документу, США также отправят Украине ракеты AIM-9M для ПВО, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и Javelin, артснаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW, 2 млн патронов, приборы ночного видения. Также будет закуплена теплая одежда и средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Уточняется, что в перечне не упоминаются баллистические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, о передаче которых Киеву ранее сообщал Белый дом.

Согласно информации американского оборонного ведомства, общая сумма пакета военной помощи, направленной Украине за время президентства в США Джо Байдена, преодолела отметку в $44,5 млрд. Данный пакет стал 49 по счету с августа 2021 года.

Накануне сообщалось, что администрация США планирует 3 ноября объявить о направлении Украине нового пакета военной помощи в размере $425 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Ранее сообщалось, что в США растет скепсис по поводу финансирования Украины.

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