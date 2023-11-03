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ВСУ ударили по зданию соцфонда в Херсонской области шестью американскими ракетами

Сальдо: ВСУ ударили по зданию соцфонда в Чаплинке

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Defense Ministry/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданию социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Украинские военные обстреляли территорию шестью американскими ракетами, отметил Сальдо.

По его словам, в инциденте одна женщина получила не совместимые с жизнью травмы. Также двух граждан доставили в тяжелом состоянии в больницу. Экстренные службы разбирают завалы фонда, где предположительно могут находиться еще люди.

До этого военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что реализация Киевом «глубокого и красивого прорыва» невозможна. По словам эксперта, планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и западные спецслужбы недооценили степень подготовленности Российской армии и уровень надежности оборонительных сооружений.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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