В Минобороны рассказали об успехах на Южнодонецком направлении

О положении дел на Южнодонецком направлении отчиталось Минобороны РФ в сводке за неделю с 28 октября по 3 ноября.

В сообщении говорится, что российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых отрядов 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны. Бои происходили в окрестностях населенных пунктов Водяное и Старомайорское.

За семь дней ВСУ потеряли на этом направлении более 1100 военнослужащих, семь танков, 11 броневиков, 28 автомобилей, девять орудий. Была также уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня.

Кроме того, за неделю на разных направлениях российскими Вооруженными силами были уничтожены оперативно-тактические ракеты ATACMS, противорадиолокационные ракеты HARM, ангары подготовки авиатехники к вылету и места производства беспилотников — как воздушных, так и водных. А также группы иностранных инструкторов и наемников.

2 ноября в России предложили утвердить новый праздник — День участника специальной военной операции на Украине. С такой инициативой вышел депутат Госдумы Виталий Милонов. Свое предложение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее сообщалось, что бойцам ЧВК оформляют удостоверения ветеранов.