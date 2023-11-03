Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении

За неделю военные российской армии заняли более выгодные рубежи и позиции на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в течение недели подразделения Западной группировки войск отразили 24 контратаки противника.

До этого в Минобороны заявили, что за неделю ВСУ потеряли 1340 военнослужащих.

Уточняется, что на том же направлении было уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой.

Кроме того, за неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам. Только 1 ноября одному из подразделений «Востока» сдались 15 украинцев, которые отказались выполнять приказы своего командования и идти на «мясной штурм».

Всего с 28 октября по 3 ноября 2023 года российские Вооруженные силы нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам вооружения и военной техники, а также по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра.