Путин назвал свинством позицию Запада по конфликту на Ближнем Востоке

Заокеанские деятели поддерживают евреев Израиля, а в России пытаются организовывать еврейские погромы, просто свинство. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

Глава государства пояснил, что события в аэропорту Махачкалы спровоцировали в том числе вбросы в соцсетях из-за рубежа. По его словам, во вбросах участвовала и Украина.

«Меня удивляет позиция заокеанских деятелей. Они, вроде бы, поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство, это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какое-то», — отметил Путин.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

Владимир Путин заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо и своевременно, чтобы защитить конституционный строй, права и свободы граждан. Также это важно для целостности межнационального и межрелигиозного согласия, отметил он.

Ранее Путин заявил о попытке раскачать Россию изнутри через беспорядки в Дагестане.