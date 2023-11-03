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Путин рассказал, как воюют выходцы с Кавказа в зоне СВО

Путин: выходцы с Кавказа героически сражаются в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что военные с Кавказа героически выполняют свои задачи в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции, с Кавказа, их много, и воюют они отлично, героически», — сказал Путин.

Российский лидер указал на то, что выходцы с Кавказа занимают высшие командные должности в армии России.

Ранее Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ постепенно улучшают свои позиции на всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Корреспондент отметил, что в последнее время представители Киева начали говорить о буксующем украинском контрнаступлении. При этом сам глава Кремля уже рассказывал о продвижении российских войск на 12 направлениях боевых действий.

Более того, недавно начали появляться сообщения об активном наступлении подразделений ВС РФ в районе донецкого города Авдеевка. Зарубин попросил Путина прокомментировать всю эту информацию, в ответ на что президент РФ рассказал об улучшающемся положении армии страны на фронте.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер оценил успехи российской армии на Донецком направлении.

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