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Американские журналисты рассказали, как ВСУ подставили Зеленского

Newsweek: ВСУ не смогли достичь целей Зеленского по контрнаступлению

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Olivier Matthys/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время контрнаступления не смогли достичь ни одной поставленной цели и разочаровали руководство страны. Об этом сообщили в американском издании Newsweek.

По словам авторов материала, контрнаступление Украины находится «на последнем издыхании». Еще в июне украинские чиновники надеялись на успех, однако прошло пять месяцев и ни одна цель не была достигнута, подчеркнули в американском издании.

Журналисты считают, что армия России создала серьезные линии обороны, поэтому ВСУ так и не смогли их прорвать. К тому же у российских военных есть колоссальная огневая мощь, которая не идет в сравнение с украинскими возможностями, добавили в статье.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Он отметил, что завершение контрнаступления ВСУ «совершенно очевидно». При этом эксперт назвал операцию украинских войск огромным провалом и катастрофой для страны.

Ранее в США усомнились в способности Украины добиться военных успехов.

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Контрнаступление Украины
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