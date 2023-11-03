Глава МИД Украины анонсировал получение боеприпасов от немецкого концерна

Немецкий концерн Rheinmetall согласился передать Украине больше вооружений. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, 3 ноября он встретился с гендиректором Rheinmetall Армином Паппергером, который и пообещал усилить поддержку Киева.

«Украина получит больше оружия и боеприпасов для самообороны, защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских атак», — написал Кулеба в соцсети.

О том, какое именно вооружение обещал поставить Rheinmetall, политик не рассказал.

До этого сообщалось, что Минобороны Украины сократило сроки поставок оружия в армию. Добиться этого, по словам представителей ведомства, удалось благодаря отказу от ряда испытаний.

При этом еще ранее утверждалось, что ВСУ страдают от нехватки боеприпасов и вооружений, а причина тому — высокий уровень коррупции.

Ранее стало известно, что компания из Швейцарии продала Киеву патроны в обход запрета на экспорт.