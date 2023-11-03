За 1 ноября одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдались 15 украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, сдавшиеся отказывались выполнять приказы своего командования и страдать во время очередного «мясного штурма».

Также Аатиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила на Донецком направлении пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами украинской армии.

Отмечается, что российские войска поразили пункт управления 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Серебрянки.

В ходе контрбатарейной борьбы на этом же участке удалось ликвидировать две 155-мм установки Krab, гаубицу M-777 и 152-мм гаубицу Д-20.

До этого сообщалось, что ВСУ страдают от нехватки оружия и боеприпасов. По мнению некоторых экспертов, причина тому — высокий уровень коррупции.

Ранее Минобороны Украины изменило регламент по поставкам оружия в армию.