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В Минобороны назвали число сдавшихся в плен военных ВСУ за неделю

Минобороны: в течение недели в плен ВС РФ сдались 28 украинских военных

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Yevhen Titov/Reuters

Минобороны России сообщило, что в течение недели в плен российским войскам сдались 28 украинских военных.

Согласно сообщению оборонного ведомства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в российский плен добровольно.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на разведчика добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» сообщало, что польские наемники заставляют украинских солдат атаковать позиции российских военных под Соледаром в Донецкой народной республике (ДНР).

30 октября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что группа рядовых ВСУ сдалась в плен на Запорожском направлении. Он обратил внимание, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал постоянным, так как люди не хотят отдавать жизнь за режим президента Владимира Зеленского.

28 октября сообщалось, что российские военные смогли взять в плен шесть бойцов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

Ранее попавший в плен украинский военный Александр Лыска заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины не единичны случаи дезертирства.

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