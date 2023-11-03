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В Министерстве обороны рассказали о серии групповых ударов по позициям ВСУ

МО: ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за неделю с 28 октября по 3 ноября нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Удары наносились «по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников».

«В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников», — уточнили в ведомстве.

До этого разведчики ВДВ РФ засекли французских снайперов под Работино в Запорожской области.

По словам одного из разведчиков, на Работино ВСУ посылают большое количество бойцов и техники, так что в российских подразделениях научились отличать отряды мобилизованных от частей, укомплектованных из элитных бойцов. Отмечается, что в последнее время атаковать стали чаще именно отряды из плохо подготовленных украинцев, поступивших на службу по мобилизации.

Ранее было названо число побывавших на Украине иностранных военных.

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