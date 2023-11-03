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Российские военные сорвали попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

МО: ВС РФ сорвали попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра

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Reuters

Российские войска сорвали попытки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Попытки высадки ВСУ удалось предотвратить при помощи упреждающих действий ВС РФ, в том числе огневых налетов артиллерии.

По данным Минобороны, потери противника за неделю на данном направлении составили до 550 военнослужащих и 35 плавсредств.

30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала лета нынешнего года потеряли свыше 90 тысяч военных, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом, как подчеркнул он, ВСУ так и не достигли никаких значимых успехов на фронте.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что ВСУ могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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