В ООН заявили о военных преступлениях Израиля в секторе Газа

Израиль совершил множество военных преступлений в секторе Газа. Об этом заявила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, пишет РИА Новости.

Она пояснила, что насильственное перемещение населения, удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, а также коллективное наказание жителей Газы являются военными преступлениями.

Тем не менее, по ее словам, действия Израиля должен оценивать компетентный суд. Там же и должны определить, являются ли эти действия израильских военных в Газе геноцидом, считает Троссел.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее стало известно, что в секторе Газа повредили около 50 объектов агентства ООН с начала эскалации.