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Армия Израиля заявила о нейтрализации нескольких туннелей ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ: армия нейтрализовала несколько туннелей ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и нейтрализовала несколько туннелей группировки ХАМАС во время спецопераций в секторе Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным армии, туннели нашли военные подразделения «Яхалом» вместе с саперами, бронетанкового корпуса, бригад «Нахаль» и «Негев». Военные обнаружили шахты туннелей, начиненные взрывчаткой, и нейтрализовали их.

3 ноября Армия обороны Израиля вошла в город Газа. Как рассказал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, после окружения города Газа корабли и самолеты помогают пехоте и бронетехнике наносить удары по центрам управления, а также местам запуска ракет и другой инфраструктуре ХАМАС.

2 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что у ЦАХАЛ есть несколько уникальных способов, которыми можно решить проблему подземных туннелей группировки ХАМАС в секторе Газа.

По его словам, в настоящий момент Армия обороны Израиля ведет тяжелые бои внутри сектора Газа, однако ЦАХАЛ обладает «явным преимуществом».

Позже стало известно, что войска еврейского государства сумели окружить город Газа со всех сторон. По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, потенциальное прекращение огня в текущее время не обсуждается.

Ранее ливанское движение «Хезболла» уничтожило оборудование для разведки на израильской базе.

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