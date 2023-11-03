В Запорожской области заявили о стягивании ВСУ под Авдеевку сил с Времевского направления

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают часть подразделений оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» с Времевского направления под Авдеевку в ДНР.

«На Времевском направлении сейчас происходит ротация подразделений ВСУ, туда направляют в первую очередь тероборону, а оттуда под Авдеевку выводят часть сил группировки «Таврия». Потеря Авдеевки им [ВСУ] очень сильно стратегически помешает», — сказал Рогов.

До этого украинский полковник в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк заявил, что контрнаступление Украины сейчас замедлилось в направлении Азовского моря, а также на Авдеевском и Купянском направлениях.

21 октября генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что ВС РФ активно наступают на Купянском направлении. Он добавил, что российские подразделения обладают огромной силой.

24 октября бойцы ВС РФ установили государственный флаг над Авдеевским терриконом, который находится в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.