Армия обороны Израиля вошла в город Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в город Газа для проведения боевых операций против движения палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает газета The Hill.

Как рассказал изданию представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, после окружения города Газа корабли и самолеты помогают пехоте и бронетехнике наносить удары по центрам управления, а также местам запуска ракет и другой инфраструктуре ХАМАС. По его словам, израильские военные также уничтожают бойцов движения в ближнем бою «в любом месте, где требуются боевые действия, даже если это сложно».

«Преимущество у ЦАХАЛа и его солдат», — отметил Хагари.

По его словам, в Газе также работают саперы, которые занимаются «уничтожением и нейтрализацией взрывчатых веществ и других опасностей», чтобы позволить войскам более свободно передвигаться по городу.

До этого жители сектора Газа сообщали об обстреле со стороны израильской армии.

2 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что у ЦАХАЛ есть несколько уникальных способов, которыми можно решить проблему подземных туннелей группировки ХАМАС в секторе Газа. По его словам, в настоящий момент Армия обороны Израиля ведет тяжелые бои внутри сектора Газа, однако ЦАХАЛ обладает «явным преимуществом».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.