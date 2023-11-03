Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Армия обороны Израиля вошла в город Газа

The Hill: израильская армия вошла в Газу и ведет ближние бои с ХАМАС

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в город Газа для проведения боевых операций против движения палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает газета The Hill.

Как рассказал изданию представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, после окружения города Газа корабли и самолеты помогают пехоте и бронетехнике наносить удары по центрам управления, а также местам запуска ракет и другой инфраструктуре ХАМАС. По его словам, израильские военные также уничтожают бойцов движения в ближнем бою «в любом месте, где требуются боевые действия, даже если это сложно».

«Преимущество у ЦАХАЛа и его солдат», — отметил Хагари.

По его словам, в Газе также работают саперы, которые занимаются «уничтожением и нейтрализацией взрывчатых веществ и других опасностей», чтобы позволить войскам более свободно передвигаться по городу.

До этого жители сектора Газа сообщали об обстреле со стороны израильской армии.

2 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что у ЦАХАЛ есть несколько уникальных способов, которыми можно решить проблему подземных туннелей группировки ХАМАС в секторе Газа. По его словам, в настоящий момент Армия обороны Израиля ведет тяжелые бои внутри сектора Газа, однако ЦАХАЛ обладает «явным преимуществом».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий