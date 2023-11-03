ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командующего батальоном «Сабра Тель аль-Хава» Мустафы Далула. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале израильской армии.

Отмечается, что командир ХАМАС был поражен ударом авиации. Координаты летчикам предоставила общая служба безопасности Израиля ШАБАК. По данным ЦАХАЛ, с начала войны ХАМАС и Израиля Далул принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против войск ЦАХАЛ в секторе Газа.

«В ходе обысков в районе Бейт-Хануна военнослужащие обнаружили оружие, разведывательные материалы, автомат АК-47, другое автоматическое оружие и магазины с патронами к нему, гранаты, взрывные устройства, РПГ, средства связи и карты», — добавили в ведомстве.

Также сообщается, что параллельно ВМС Израиля нанесли удары по зданиям, из которых велась стрельба по бойцам ЦАХАЛ, в том числе с применением противотанковых ракет.

До этого в ЦАХАЛ рассказали о ночных боях в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.