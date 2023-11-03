В ЦАХАЛ рассказали о ночных боях в секторе Газа

Армия обороны Израиля сообщила о боях с применением артиллерии и авиации на территории сектора Газа в ночь на 3 ноября. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, вечером 2 ноября бойцы 13-го батальона бригады «Голани» и бронетанковые войска 53-го батальона столкнулись с отрядами ХАМАС на севере сектора Газа, после чего те использовали противотанковые ракеты и подорвали самодельные взрывные устройства. Отмечается, что в ходе боя палестинцы пытались забраться на технику ЦАХАЛ, но были отброшены.

До этого ЦАХАЛ допустил расширение операции на южную часть сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.