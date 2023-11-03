Израильское издание сообщило об отказе властей обменивать заложников с ХАМАС

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило семьям заложников, захваченных в результате нападения 7 октября, что правительство Израиля отказывается от обмена пленными. Об этом сообщает Ynet.

Интернет-издание не указало на источник информации, согласно которой представители ХАМАС связались с родными заложников. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявляло, что в секторе Газа находятся около 200-250 пленных.

До этого израильская газета Yedioth Ahronoth (Ynetnews) сообщала, что в Израиле обсуждают вариант освобождения заложников из плена ХАМАС, дав возможность лидерам движения и его членам покинуть сектор Газа.

30 октября движение ХАМАС заявило о готовности совершить обмен пленными с Израилем.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не согласится на прекращение огня с ХАМАС. По его словам, призывы к прекращению огня означают, что Израиль уступит ХАМАС и сдастся.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».