Украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 3 ноября около 7:10 (совпадает с мск). Как указано в заявлении, в приграничном регионе был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.

«Сегодня <...> пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Вечером 2 ноября украинский дрон также попытался атаковать территорию Белгородской области. Как рассказали в Минобороны, примерно в 23:45 (совпадает с мск) дежурные средства противовоздушной обороны сбили в воздушном пространстве региона беспилотник самолетного типа.

Утром в тот же день бойцы ВСУ предприняли неудачную попытку нанести удары по объектам в Крыму. Украинские военные использовали шесть БПЛА, однако один из них был уничтожен над акваторией Черного моря и еще пять были перехвачены в небе над территорией республики.

Ранее солдаты ВСУ попытались при помощи дрона устроить взрыв на Курской АЭС.