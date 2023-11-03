Бывший чиновник ООН заявил об элементах геноцида в действиях Израиля

Бывший директор нью-йоркского офиса верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер заявил РИА Новости о наличии элементов геноцида в действиях Израиля в секторе Газа.

Он отметил, что после обострения ситуации между ХАМАС и Израилем США заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию с призывом к гуманитарному прекращению огня. По мнению Мохаибера, такая реакция от политической части организации весьма неадекватна, поскольку происходящее в секторе Газа походит на случай геноцида.

Экс-чиновник ООН добавил, что геноцид определяется конвенцией Всемирной организации против геноцида, которая дает определение и его конкретные элементы, проявлявшиеся, по мнению Мохаибера, в израильских действиях в Газе.

По словам экс-чиновника, за последние 30 лет ООН становилась все слабее в подходе к ближневосточному урегулированию и «отказалась от акцента на международных нормах прав человека, международном гуманитарном праве и Уставе ООН».

1 ноября Мохибер ушел в отставку из-за несогласия с подходом Организации Объединенных Наций к палестино-израильскому урегулированию.

Агентство ТАСС передавало, что эксперты Совета ООН по правам человека считают, что население сектора Газа подвергается угрозе геноцида.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.