Для того, чтобы остановить наступления российских войск и закрыть бреши в собственной обороне, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены снимать войска с разных направлений. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«Россияне начали продвигаться и выталкивать с позиций ВСУ, у которых больше не оказалось бригад в одном из направлений. Украине пришлось снимать войска под Купянском, русские пошли вперед. Украина сняла подразделения под Лиманом, русские начали давить и там», — заявил Риттер.

Как считает разведчик, ВСУ приходится нести колоссальные потери. Причина в том, что украинские военные повторяют прежние ошибки, которые они уже совершали в Артемовске. То есть пытаются удержать позиции любой ценой.

31 октября ивановские десантники уничтожили разведывательное подразделение ВСУ, которое двигалось в направлении Артемовска. Российские подразделения использовали БМП-3, из которого велся огонь с закрытых огневых позиций с расстояния около 5 км.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».