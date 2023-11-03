Палестинский Красный Полумесяц заявил, что ЦАХАЛ возобновил удары близ больницы «Аль-Кудс»

Армия Израиля возобновила обстрел территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Об этом в социальной сети X сообщило палестинское общество Красного Полумесяца, передает ТАСС.

«ВВС Израиля возобновили удары по окрестностям больницы «Аль-Кудс», обстрел которой ранее продолжался в течение нескольких дней. Рядом с больницей постоянно раздаются взрывы», — сказано в сообщении.

29 октября глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что палестинцы не могут выполнить требование Израиля об эвакуации больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа.

До этого МВД Палестины сообщало, что Израиль нанес удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в Газе. Уточнялось, что в медицинском учреждении укрываются около 12 тысяч палестинцев.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.