Израиль потратил $1,5 млрд на покупку вооружений

Израиль активно закупает за рубежом бомбы, ракеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другое вооружение, чтобы подготовиться к боевым действиям сразу на нескольких фронтах. Собственная оборонная промышленность страны работает усиленно, многие предприятия переведены на производство продукции военного назначения, сообщает портал Ynet.

$1,5 млрд потрачено на закупки вооружений, производимых как оборонно-промышленным комплексом Израиля, так и иностранными государствами. Некоторые из поставленных образцов используются на поле боя и обеспечения обороны тыла.

«Управление по развитию вооружений и технологической инфраструктуры Минобороны Израиля инвестировало более $750 млн в разработку мер по укреплению обороноспособности», — сообщает Ynet.

651 предприятие в Израиле переведено на военные рельсы. Кроме того, тысячи грузовиков и легковых автомобилей были реквизированы для использования в военных целях, отмечает портал.

Как указывает Ynet, Израиль форсирует вооружение в связи с запусками йеменскими хуситами беспилотников, баллистических и крылатых ракет по израильской территории.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.