Al-Jarida узнала об ультиматуме «Хезболлы» к США и угрозе участия в войне

Ливанская группировка «Хезболла» потребовала от Соединенных Штатов, чтобы Израиль прекратил боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на иранские дипломатические источники.

По их словам, крайним сроком, когда необходимо выполнить требование «Хезболлы», является 3 ноября. В этот день планируется выступление лидера ливанской группировки Хасана Насраллы. Отмечается, что если не будет прекращения огня, то он объявит всеобщую мобилизацию и начнет военные действия против Израиля на всех направлениях.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление американских официальных лиц писала, что США обладают разведданными о том, что частная военная компания «Вагнер» может предоставить систему противовоздушной обороны движению «Хезболла».

До этого издание The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана сообщало, что «Хезболла» может вмешаться в противостояние Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке. По информации газеты, красной линией для группировки станет серьезное ослабление их палестинских коллег.

31 октября глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что «Хезболла» вряд ли пойдет на обострение ситуации в регионе на фоне нового витка палестино-израильского конфликта.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.