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Российская артиллерия ликвидировала в ДНР пункт управления дронами ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила на Донецком направлении пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадима Астафьева.

«Артиллерия группировки поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой народной республики», — сказал он.

Также отмечается, что российские войска поразили пункт управления 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Серебрянки.

В ходе контрбатарейной борьбы на этом же участке удалось ликвидировать две 155-мм установки Krab, гаубицу M-777 и 152-мм гаубицу Д-20.

1 ноября Министерство обороны РФ заявляло, что российская группировка «Юг» за прошедшие сутки на Донецком направлении поразила живую силу и технику украинских военных, потери в рядах ВСУ составили почти 250 человек.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин говорил, что украинские войска перебросили под Донецк танки Leopard 2 в надежде спасти ситуацию на линии боевого соприкосновения. Один из них уже подбит российскими бойцами.

31 октября в российском оборонном ведомстве сообщали, что ВС РФ нанесли огневое поражение по двум танкам Leopard украинской армии на Купянском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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