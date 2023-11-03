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Главой ВМС США впервые стала женщина

Главой ВМС США стала Лиза Франчетти

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US Navy via AP

Адмирал Лиза Франчетти была утверждена Сенатом на должность главы ВМС, что сделало ее первой женщиной, занимающей эту должность как в ВМС, так и в комитете начальников штабов. Об этом пишет РИА Новости.

«Я рад, что Сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на должности главы операций ВМС», — заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее Белый дом сообщал о том, что после утверждения Франчетти станет первой женщиной, возглавляющей ВМС, а также первой женщиной в комитете начальников штабов - высшем руководящем органе американской армии.

Как офицер ВМФ США Франкетти занимала должность директора по стратегии, планам и политике Объединенного штаба с 2020 по 2022 год, второго заместителя начальника военно-морских операций по развитию боевых действий в 2020 году и командующего Шестым флотом США с 2018 по 2020 год. Она была второй женщиной, получившей звание четырехзвездного адмирала ВМС США.

21 июля 2023 года президент Байден выдвинул кандидатуру Франкетти на должность начальника военно-морских операций на смену адмиралу Гилдею.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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