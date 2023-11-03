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Трамп обратил внимание на заголовки американских СМИ по Украине

Трамп считает, что по американским СМИ понятно, что на Украине дела идут плохо

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Sam Wolfe/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратил внимание на негативные заголовки американских СМИ по Украине, судя по которым становится ясно, что на Украине дела идут плохо. Об этом Трамп заявил на встрече со своими сторонниками в Техасе, передает РИА Новости.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с эпохой вывода американских войск из Афганистана, когда распространяющие ложную информацию СМИ ничего не сообщали об этой операции.

«Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят. Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо», — заявил Трамп.

Он пришел к выводу, что раз из заголовков американских СМИ Украина «пропала», значит, «дела идут плохо».

До этого американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с мнением, что Киев не может выиграть конфликт с Москвой, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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