В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.

«2 ноября около 23:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла атаку украинских БПЛА в день ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС игрой с огнем.

Дипломат добавила, что Москва в создавшихся условиях призывает руководство агентства воспользоваться предложением Москвы ротировать экспертов на станции только через российскую территорию. По словам Захаровой, таким образом не будут поставлены под угрозу россияне, обеспечивающие безопасность специалистов МАГАТЭ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.