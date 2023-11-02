США планируют оказать Украине помощь в размере $425 млн

Администрация США планирует 3 ноября объявить о направлении Украине нового пакета военной помощи в размере $425 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.
Согласно информации агентства, в него войдут средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы для систем противовоздушной обороны.
«Ожидается, что в пакет не будут входить дополнительные баллистические ракеты ATACMS», — указывается в материале.
По словам чиновников, республиканцы в конгрессе Соединенных Штатов призывают американского президента Джо Байдена направить Киеву ракеты большей дальности, несмотря на возмущения со стороны консерваторов против увеличения поддержки Украине.
До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что в палате представителей конгресса США найдется достаточно сторонников продолжения помощи Украине. По его мнению, в Киеве рассчитывают на согласование дополнительной военной поддержки Украины в американском парламенте.
Ранее сообщалось, что в США растет скепсис по поводу финансирования Украины.