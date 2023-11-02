США планируют оказать Украине помощь в размере $425 млн

Администрация США планирует 3 ноября объявить о направлении Украине нового пакета военной помощи в размере $425 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Согласно информации агентства, в него войдут средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы для систем противовоздушной обороны.

«Ожидается, что в пакет не будут входить дополнительные баллистические ракеты ATACMS», — указывается в материале.

По словам чиновников, республиканцы в конгрессе Соединенных Штатов призывают американского президента Джо Байдена направить Киеву ракеты большей дальности, несмотря на возмущения со стороны консерваторов против увеличения поддержки Украине.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что в палате представителей конгресса США найдется достаточно сторонников продолжения помощи Украине. По его мнению, в Киеве рассчитывают на согласование дополнительной военной поддержки Украины в американском парламенте.

Ранее сообщалось, что в США растет скепсис по поводу финансирования Украины.