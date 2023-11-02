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Израильская армия полностью завершила окружение города Газа

Представитель ЦАХАЛ Хагари: Армия обороны Израиля полностью окружила город Газа

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Ariel Schalit/AP

Израильские военные в ходе спецоперации против палестинской радикальной группировки ХАМАС завершили окружение города Газа со всех сторон. Об этом объявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, чьи слова передает локальная газета The Times of Israel.

«Войска ЦАХАЛ завершили окружение города Газа», — заявил он.

По словам Хагари, о потенциальном прекращении огня сейчас речи не идет, «перемирие» в данный момент не обсуждается.

Газа является самым крупным городом в одноименном палестинском анклаве. На площади 45 км² проживает порядка 600 тысяч человек.

Некоторое время назад начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные вошли в Газу и приступили к окружению с разных сторон.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска добиваются успехов в ходе операции в секторе Газа. По его словам, военные уже преодолели окраины самого города Газы.

Ранее сообщалось, что Египет отверг предложение о международном и израильском управлении Газой.

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