Американская разведка сообщила о предоставлении «Вагнером» систем ПВО «Хезболле»

США обладает разведданными о том, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» может предоставить систему противовоздушной обороны (ПВО) ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Такая информация появилась на страницах газеты The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление американских официальных лиц.

«Вагнер» может предоставить систему ПВО «Хезболле», — говорится в материале.

Согласно информации издания, речь идет о системе SA-22, которая использует для перехвата самолетов зенитные ракеты и пушки ПВО.

Уточняется, что SA-22 по кодификации НАТО означает зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1».

До этого вооруженное крыло шиитской организации «Хезболла» уничтожило оборудование для разведки, находившееся на военно-морской базе Израиля возле мыса Рас-эн-Накура.

Ранее социальная сеть Х заблокировала аккаунт шиитской группировки «Хезболла».