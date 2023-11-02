Турция провела испытание беспилотника Bayraktar TB3

В Турции прошли вторые успешные испытания ударного беспилотника Bayraktar TB3. Об этом сообщает Anadolu.

В этот раз беспилотник летал четыре часа, пояснило издание.

По данным председателя Совета директоров турецкой технологической компании Baykar Сельчука Байрактара, БПЛА может совершать взлет и посадку на корабли с короткой взлетно-посадочной полосой. Устройство предназначено для базирования на универсальном авианесущем десантном корабле ВМС Турции Anadolu — флагмане флота.

Взлетная масса БПЛА составляет почти 1,5 тонны, грузоподъемность — около 500 кг. Размах крыльев составляет 14 метров, длина — 8,35 метра. Беспилотник может пролететь расстояние в 1,8 тысячи км и быть беспрерывно в воздухе сутки.

Этим беспилотником можно управлять на больших расстояниях, что может помочь как в выполнении разведывательно-наблюдательных, так и ударных задач.

Первый полет Bayraktar TB3 успешно прошел неделей ранее. Впервые его представили на авиакосмическом салоне TEKNOFEST в Стамбуле в апреле 2023 года.

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