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Посольство РФ прокомментировало заявления о поставках оружия из КНДР

Посольство РФ сочло голословными заявления Сеула о поставках оружия из КНДР

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KCNA/Reuters

Утверждения южнокорейского депутата со ссылкой на данные разведки о якобы имевших место поставках оружия из КНДР в Россию голословны. Об этом заявили в посольстве РФ в Республике Корея, передает ТАСС.

«Южнокорейские парламентарии уже неоднократно со ссылкой на некие «данные НРС» занимались голословным спекулированием на тему российско-северокорейского военно-технического сотрудничества, в том числе в космической сфере, при этом в уже ставшей здесь нормой форме заявлений в стиле «хайли лайкли» не приводят никаких доказательств в подтверждение своих слов», — указали в дипмиссии, отметив, что доказательств у корейской стороны, как и у ее американских партнеров, просто нет.

В сентябре газета The New York Times написала со ссылкой на рассекреченные документы, что Россия якобы начала закупки «миллионов снарядов и ракет» у КНДР. В Кремле подобные сообщения назвали беспочвенными.

Позднее США, Япония, Южная Корея выступили с осуждением поставок якобы оружия КНДР в Россию. В МИД Северной Кореи ответили, что это заявление грубо исказило дружеские взаимоотношения между КНДР и Россией.

Ранее политолог объяснил слухи о поставке в Россию миллиона северокорейских снарядов.

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