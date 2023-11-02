В ФРГ рассказали об огромной опасности для ВСУ со стороны РФ

Российские дроны ZALA представляют большую опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что раскрывают маневры украинской армии. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в статье для Bild.

«Беспилотники ZALA, <...> которые использует русская армия, <...> рассекречивают позиции врага и передают данные», — говорится в материале.

По мнению колумниста, особенно важно, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не просто заходят на территорию Украины, но и передают все данные в режиме реального времени.

Некоторое время назад Министерство обороны РФ сообщало, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили 31 украинский БПЛА.

До этого десантники из подразделений 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново) уничтожили украинские беспилотники под Артемовском при помощи ПЗРК «Верба».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.