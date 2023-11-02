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В ФРГ рассказали об огромной опасности для ВСУ со стороны РФ

Bild: Россия использует дроны для рассекречивания позиций украинской армии

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские дроны ZALA представляют большую опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что раскрывают маневры украинской армии. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в статье для Bild.

«Беспилотники ZALA, <...> которые использует русская армия, <...> рассекречивают позиции врага и передают данные», — говорится в материале.

По мнению колумниста, особенно важно, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не просто заходят на территорию Украины, но и передают все данные в режиме реального времени.

Некоторое время назад Министерство обороны РФ сообщало, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили 31 украинский БПЛА.

До этого десантники из подразделений 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново) уничтожили украинские беспилотники под Артемовском при помощи ПЗРК «Верба».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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