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В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок ВСУ на Днепре

ТАСС: оператор дронов из России, уничтоживший 19 лодок ВСУ, погиб в зоне СВО

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Shutterstock

В зоне спецоперации на Украине во время выполнения задачи погиб российский боец с позывным «Мечта». Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», на базе которого военный обучался на оператора.

Понятие First Person View (FPV, с английского — «вид от первого лица») используют для устройств, которые могут передавать окружающую обстановку оператору на расстоянии в качестве виртуальной реальности. С дронами такого типа и работал «Мечта».

С июля российский военный с помощью FPV-дрона уничтожил на Днепре 19 лодок ВСУ и около 100 украинских военных.

Как отметил источник агентства, «Мечта» работал непрерывно почти двое суток до своей гибели. Он выполнял задачи даже при сильных обстрелах, используя дроны, из-за которых он был ближе к линии боевых действий. Вместе с ним погиб военный с позывным «Свят».

Мечта во время СВО получил медаль «За отвагу», отметил представитель. Он добавил, что собираются подать документы еще и на присвоение военнослужащему звания Героя России посмертно.

Ранее ВС РФ раскрыли тактику дронов-камикадзе ВСУ через перехват видеосигнала.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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