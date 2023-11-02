Компания из Швейцарии продала Киеву патроны в обход запрета на экспорт

Украина приобрела боеприпасы у компании из Швейцарии, несмотря на то, что в стране запрещено экспортировать оружие в страны — участницы конфликтов. К такому выводу пришло издание Defense One.

Журнал ссылается на информацию торгового агрегатора Import Genius. Согласно этим данным, 14 июля украинское предприятие Ukrainian Armor приобрело через польского импортера произведенные швейцарской фирмой SwissP Defence 500 тыс. патронов калибра .308 Winchester и 145 тыс. патронов калибра .338 Lapua Magnum.

Автор статьи полагает, что эти две закупки нарушают статью 22а закона о военном имуществе, которая запрещает Швейцарии продавать оружие странам, участвующим в военном конфликте либо нарушающим права человека, либо при риске передачи оружия в «нежелательную страну».

В июне 2023-го совет кантонов Швейцарии смягчил запрет на реэкспорт своего оружия, но с некоторыми оговорками.

Ранее стало известно о поставке на Украину боеприпасов турецкого производства.