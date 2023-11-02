Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Компания из Швейцарии продала Киеву патроны в обход запрета на экспорт

Defense One: Киев закупил у швейцарской фирмы патроны в обход запрета на экспорт

close
100%
Libkos/AP

Украина приобрела боеприпасы у компании из Швейцарии, несмотря на то, что в стране запрещено экспортировать оружие в страны — участницы конфликтов. К такому выводу пришло издание Defense One.

Журнал ссылается на информацию торгового агрегатора Import Genius. Согласно этим данным, 14 июля украинское предприятие Ukrainian Armor приобрело через польского импортера произведенные швейцарской фирмой SwissP Defence 500 тыс. патронов калибра .308 Winchester и 145 тыс. патронов калибра .338 Lapua Magnum.

Автор статьи полагает, что эти две закупки нарушают статью 22а закона о военном имуществе, которая запрещает Швейцарии продавать оружие странам, участвующим в военном конфликте либо нарушающим права человека, либо при риске передачи оружия в «нежелательную страну».

В июне 2023-го совет кантонов Швейцарии смягчил запрет на реэкспорт своего оружия, но с некоторыми оговорками.

Ранее стало известно о поставке на Украину боеприпасов турецкого производства.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий