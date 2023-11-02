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Армия Израиля атаковала боевиков в Ливане в ответ на попытку запуска ракет

ЦАХАЛ атаковал боевиков в Ливане в ответ на попытку запуска ракет

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Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по вооруженному отряду в Ливане, пытавшемуся запустить ракеты по территории еврейского государства. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным ведомства, предполагаемые террористы предприняли попытку выпустить ракеты по району Ливне на севере Израиля. ЦАХАЛ произвел ответную атаку.

«Солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по отряду, зафиксировав попадание. Помимо этого, [израильские] солдаты нанесли удар по двум пусковым установкам противотанковых ракет в Ливане», — говорится в сообщении пресс-службы.

В армейском ведомстве также рассказали, что боевики ударили противотанковыми ракетами в районе Манары на север Израиля. Данных о пострадавших у пресс-службы нет.

До этого ЦАХАЛ потерял подполковника Салмана Хабаки в ходе боев в секторе Газа. Это самый высокопоставленный военный, которого Израиль лишился с начала войны в регионе. Всего в армии заявляют о потере 18 военнослужащих с 7 октября.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали о продолжении наступления в секторе Газа.

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Война в Израиле
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