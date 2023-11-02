Эксперт объяснил, почему запуск США ракеты Minuteman III оказался неудачным

Неудачный запуск США межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III мог быть связан с ненадлежащими условиями хранения боеприпасов. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, МБР могла отклониться от заданной траектории, поэтому в Вашингтоне заявили об «аномалии».

«Аномалиями при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) чаще всего называют отклонение боеприпаса от заданной траектории. Скорее всего, в этот раз военные США столкнулись именно с такой проблемой. Minuteman III сошла с намеченного курса, в результате чего полет стал непредсказуемым», — сказал Кнутов.

По мнению эксперта, поведение Вашингтона выглядит настораживающе. Он напомнил, что за последний год с небольшим США провели четыре запуска МБР. Данные действия можно трактовать как демонстрацию силы, заключил Кнутов.

Военно-воздушные силы США уничтожили Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска. Тем не менее, утверждают американские военные, им удалось получить важные данные. Причины неудачного пуска будет расследовать специально созданная аналитическая группа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва получала от Вашингтона уведомление об испытаниях Minuteman III. По его словам, подобные запуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам.

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