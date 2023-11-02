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Российские военные за сутки уничтожили 31 украинский дрон

МО РФ: ВС РФ за сутки уничтожили 31 украинский БПЛА

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Shutterstock

Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, дроны уничтожили в районах населенных пунктов Золотаревка в Луганской народной республике, Марьинка, Спорное, Старомлыновка в Донецкой народной республике, а также Очеретоватое и Харьково в Запорожской области.

До этого стало известно, что российские артиллеристы сорвали наступление украинских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские Вооруженные силы уничтожили склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Склады находились в ведении первой бригады спецназа ВСУ. Хранилища с боеприпасами располагались неподалеку от населенных пунктов Огурцово и Волчанск.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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