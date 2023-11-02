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Минобороны сообщило о перехвате ракет Storm Shadow, HIMARS и «Нептун» ВСУ

Минобороны РФ: ПВО перехватила 4 ракеты Storm Shadow, 8 HIMARS и 3 «Нептун»

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Thierry Wurtz/MBDA via Reuters

Российские системы противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 ракет Storm Shadow, HIMARS и «Нептун», которые были выпущены Вооруженными силам Украины. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», три противокорабельные ракеты «Нептун», а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — заявили в Минобороны.

31 октября в министерстве сообщали, что средства ПВО перехватили восемь крылатых ракет «Storm Shadow», две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

30 октября Минобороны сообщило, что средства ПВО РФ сбили восемь летевших в Крым ракет ВСУ Storm Shadow.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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