В Ростовской области сработала ПВО

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В 14:17 система ПВО отработала по воздушной цели», — сообщил он.

По его словам, оперативные службы уточняют последствия на земле.

1 ноября в министерстве обороны РФ сообщили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородским районом сработала российская система ПВО — был сбит БПЛА самолетного типа над населенным пунктом Новая Деревня. В результате инцидента пострадавших не было.

18 октября министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО за одну ночь сбили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

Ранее в Минобороны России сообщили о почти 40 сбитых украинских самолетах.