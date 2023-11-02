Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области сработала ПВО

Губернатор Голубев: в Ростовской области сработала ПВО по воздушной цели

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В 14:17 система ПВО отработала по воздушной цели», — сообщил он.

По его словам, оперативные службы уточняют последствия на земле.

1 ноября в министерстве обороны РФ сообщили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородским районом сработала российская система ПВО — был сбит БПЛА самолетного типа над населенным пунктом Новая Деревня. В результате инцидента пострадавших не было.

18 октября министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО за одну ночь сбили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

Ранее в Минобороны России сообщили о почти 40 сбитых украинских самолетах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий