Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил, что Запад и националисты заставили президента Украины Владимира Зеленского отказаться проводить мирные переговоры с Россией. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Как только он вступает в должность... ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: «Видишь вон то дерево? Вот на нем ты и будешь висеть, если заключишь мир», — заявил он.

По мнению Хо, на Зеленского давят не только националисты внутри Украины, но и представители Запада, убеждая украинского лидера отказаться от соглашений с Кремлем.

«И он повелся. Он со всем согласился», — утверждает морпех.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что властям Украины не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования с Россией. По словам Полищука, возможности политического урегулирования зависят от Украины. Он отметил, что Москва никогда не отвергала возможности достижения целей специальной операции на Украине средствами политики и дипломатии.

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