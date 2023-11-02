Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил провал плана Киева по захвату Крыма за четыре месяца

Военный эксперт Леонков назвал авантюрой план Киева по захвату Крыма

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что реализация Киевом «глубокого и красивого прорыва» невозможна. По словам эксперта, планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и западные спецслужбы недооценили степень подготовленности Российской армии и уровень надежности оборонительных сооружений.

«Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», — считает Леонков.

По его мнению, контрнаступление ВСУ — лишь масштабная авантюра. Провал Киева в этой кампании стал ясен еще в июле, заключил эксперт.

Залужный в интервью The Economist заявил, что российско-украинский конфликт зашел в тупик, подобный тому, в котором оказались участники Первой мировой войны. По его мнению, к успеху ВСУ могли бы привести технологически совершенные виды вооружений и объединение их возможностей. Но сейчас западные союзники на шаг отстают в обеспечении потребностей фронта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ, подчеркнул, что конфликт на Украине не зашел в тупик, Россия продолжает военную операцию.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий