Военный эксперт объяснил провал плана Киева по захвату Крыма за четыре месяца

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что реализация Киевом «глубокого и красивого прорыва» невозможна. По словам эксперта, планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и западные спецслужбы недооценили степень подготовленности Российской армии и уровень надежности оборонительных сооружений.

«Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», — считает Леонков.

По его мнению, контрнаступление ВСУ — лишь масштабная авантюра. Провал Киева в этой кампании стал ясен еще в июле, заключил эксперт.

Залужный в интервью The Economist заявил, что российско-украинский конфликт зашел в тупик, подобный тому, в котором оказались участники Первой мировой войны. По его мнению, к успеху ВСУ могли бы привести технологически совершенные виды вооружений и объединение их возможностей. Но сейчас западные союзники на шаг отстают в обеспечении потребностей фронта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ, подчеркнул, что конфликт на Украине не зашел в тупик, Россия продолжает военную операцию.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.